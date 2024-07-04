Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Кузнецова, от дома № 9 улицы Кузнецова до улицы Уральских рабочих, где сейчас проводят тепловые сети к строящемуся дому.Работы продлили до 20 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.Объезжать перекрытый участок по-прежнему можно по улицам Уральских рабочих, Авангардной и Калинина. На движении общественного транспорта перекрытие не сказывается.