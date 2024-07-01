За неделю в Свердловской области противопожарные патрули составили 197 протоколов





– рассказали в областном МЧС. «В ежедневном режиме продолжается работа патрульных групп по пресечению нарушений требований особого противопожарного режима. Кроме пеших патрулей нарушителей пожарной безопасности выявляют при помощи беспилотников»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На прошлой неделе в Свердловской области противопожарные патрули составили 197 протоколов об административных правонарушениях. Некоторых из нарушителей находили с помощью беспилотников.Помимо протоколов также было вынесено 75 определений о возбуждении административных расследований.Всего с 12 апреля, когда был введён особый противопожарный режим, патрульными были выявлены 2250 нарушителей. Штраф для любителей разводить огонь в период запрета составляет от 10 до 20 тысяч рублей.