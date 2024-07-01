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За неделю в Свердловской области противопожарные патрули составили 197 протоколов
Фото: МЧС Свердловской области
На прошлой неделе в Свердловской области противопожарные патрули составили 197 протоколов об административных правонарушениях. Некоторых из нарушителей находили с помощью беспилотников.
Помимо протоколов также было вынесено 75 определений о возбуждении административных расследований.
Всего с 12 апреля, когда был введён особый противопожарный режим, патрульными были выявлены 2250 нарушителей. Штраф для любителей разводить огонь в период запрета составляет от 10 до 20 тысяч рублей.
«В ежедневном режиме продолжается работа патрульных групп по пресечению нарушений требований особого противопожарного режима. Кроме пеших патрулей нарушителей пожарной безопасности выявляют при помощи беспилотников»,
– рассказали в областном МЧС.
Помимо протоколов также было вынесено 75 определений о возбуждении административных расследований.
Всего с 12 апреля, когда был введён особый противопожарный режим, патрульными были выявлены 2250 нарушителей. Штраф для любителей разводить огонь в период запрета составляет от 10 до 20 тысяч рублей.
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