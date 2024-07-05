В Екатеринбурге на 10 суток «закрыли» крановщика за неуплату алиментов





– сказали в пресс-группе. «И поскольку у отца имелась реальная возможность выплачивать алименты, но он этого не делал, в отношении мужчины составлен протокол о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Суд вынес решение об административном аресте на срок в 10 суток»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге отца, который задолжал своему ребёнку порядка одного миллиона рублей, наказали десятью сутками ареста.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области, на мужчину было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в размере четверти от заработанного на содержание сына 2009 года рождения. При этом платить он отказывался, аргументируя тем, что у него нет работы. Однако приставы выяснили, что мужчина неофициально работал крановщиком у стадиона «Юность». Ему нашли прямо на рабочем месте, в башенном кране.