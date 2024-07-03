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Тридцатиградусная жара в Свердловской области сохранится в выходные
Фото: Владислав Постников
Рассчитывать на похолодание пока не приходится. Тридцатиградусная жара в Свердловской области ещё задержится на выходных. Дожди в эти дни тоже не ожидаются.
В субботу, 6 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +14…+19, днём +25…+30. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +17…+19, днём +27…+29. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 7 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11…+16, днём +26…+31. Ветер 1-6 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +14…+16, днём +27…+29. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 6 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +14…+19, днём +25…+30. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +17…+19, днём +27…+29. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 7 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11…+16, днём +26…+31. Ветер 1-6 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +14…+16, днём +27…+29. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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