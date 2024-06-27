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В Реже на 5 тысяч оштрафовали чиновника за игнорирование обращений

17.47 Пятница, 5 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Реже оштрафовали руководителя управления городским хозяйством из-за того, что он не отвечал на обращения в установленный 30-дневный срок.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры «Свердловской области», в марте этого года в городское учреждение «Управление городским хозяйством» по вопросу содержания автомобильных дорог обращалась местная жительница. Всего от неё поступило восемь обращений, но начальник управления их проигнорировал.

Так как это является нарушением, режевская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ – нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Мировой судья рассмотрев постановление оштрафовал начальника муниципального казенного учреждения на 5 тысяч рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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