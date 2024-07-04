Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге стали появляться знаки «движение на СИМ запрещено»
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге появились первые знаки, запрещающие проезд на электросамокатах и на других средства индивидуальной мобильности, работающих на электричестве.
По словам начальника отдела организации дорожного движения города Владимира Галакова, в местах, где стоят такие знаки, нельзя кататься на электросамокатах, сигвеях, моноколёсах, гироскутерах и электровелосипедах. Запрет распространяется, как на арендованные СИМ, так и на частные.
На велосипеды, простые самокаты и другие средства, приводимые в движение физической силой, ограничение не действует.
Первые в городе знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» установили на Олимпийской набережной от Динамо до Макаровского моста и на подходах к нему по четной стороне улицы Челюскинцев. Также в обозримом будущем в мэрии их планируют установить и в других местах.
По словам начальника отдела организации дорожного движения города Владимира Галакова, в местах, где стоят такие знаки, нельзя кататься на электросамокатах, сигвеях, моноколёсах, гироскутерах и электровелосипедах. Запрет распространяется, как на арендованные СИМ, так и на частные.
«Въезжая в зону действия знака, водитель обязан спешиться и вести самокат или сигвей рядом с собой до тех пор, пока не покинет территорию ограничения»,
– объяснил Владимир Галаков.
На велосипеды, простые самокаты и другие средства, приводимые в движение физической силой, ограничение не действует.
Первые в городе знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» установили на Олимпийской набережной от Динамо до Макаровского моста и на подходах к нему по четной стороне улицы Челюскинцев. Также в обозримом будущем в мэрии их планируют установить и в других местах.
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