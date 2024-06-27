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В Верхнем Тагиле с фельдшера взыскали 72 тысячи за внесение ложных данных о прививках против СOVID-19

15.57 Пятница, 5 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Верхнем Тагиле с фельдшера городской больницы взыскали в доход государства 72 тысячи рублей, которые она получала за внесение ложных данных о прохождении пациентами вакцинации против СOVID-19.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловской прокуратуры, фельдшер вносила информацию о якобы поставленных прививках в учётные медицинские документы для пациентов, которым был нужен сертификат о вакцинации (QR-код) для того, чтобы получить допуск к работе или возможность беспрепятственно посещать различные мероприятия и заведения во время пандемийных ограничений.

«За вышеуказанные незаконные действия в пользу ряда граждан сотрудница больницы получила в качестве взятки денежные средства в общей сумме 72 тысячи рублей. Действуя в интересах государства, прокурор Кировграда направил в городской суд исковое заявление о взыскании с женщины денежных средств, полученных ею в качестве взятки, в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме»,

– рассказали в ведомстве.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:47 В Артёмовском пропал 11-летний мальчик
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21:23 Житель Богдановичского района 13 лет прятал тело убитой жены и избегал наказания
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18:48 Жара заставила уральских дорожников ограничить грузовой транспорт
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17:11 Ещё на двух улицах в Екатеринбурге запретят остановку
16:50 В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП с электросамокатом на улице 8 Марта
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