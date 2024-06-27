В Верхнем Тагиле с фельдшера взыскали 72 тысячи за внесение ложных данных о прививках против СOVID-19





– рассказали в ведомстве. «За вышеуказанные незаконные действия в пользу ряда граждан сотрудница больницы получила в качестве взятки денежные средства в общей сумме 72 тысячи рублей. Действуя в интересах государства, прокурор Кировграда направил в городской суд исковое заявление о взыскании с женщины денежных средств, полученных ею в качестве взятки, в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхнем Тагиле с фельдшера городской больницы взыскали в доход государства 72 тысячи рублей, которые она получала за внесение ложных данных о прохождении пациентами вакцинации против СOVID-19.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловской прокуратуры, фельдшер вносила информацию о якобы поставленных прививках в учётные медицинские документы для пациентов, которым был нужен сертификат о вакцинации (QR-код) для того, чтобы получить допуск к работе или возможность беспрепятственно посещать различные мероприятия и заведения во время пандемийных ограничений.