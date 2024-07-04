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В Артёмовском пропал 11-летний мальчик
Фото: «Егоршинские вести»
В Артёмовском ищут 11-летний Семён Гуляев. Вчера, 4 июля, примерно в 20.30 он ушёл из дома и не вернулся. О его исчезновении сообщают «Егоршинские вести».
Мальчик ростом 140-150 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими светло-русыми волосами и зелёно-голубыми глазами. Был одет в чёрную футболку, чёрные шорты, жёлтые тапки. С собой у него была чёрная сумка через плечо.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребёнка, просят звонить в дежурной части полиции: 8 (34363) 2-12-02, 2–08-35.
Мальчик ростом 140-150 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими светло-русыми волосами и зелёно-голубыми глазами. Был одет в чёрную футболку, чёрные шорты, жёлтые тапки. С собой у него была чёрная сумка через плечо.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребёнка, просят звонить в дежурной части полиции: 8 (34363) 2-12-02, 2–08-35.
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