Ради фестиваля «Жизнь на колёсах» в центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С сегодняшнего в центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь. Это связано с проведением фестиваля «Жизнь на колёсах», который продлится три дня.Согласно постановлению администрации, запрет начнёт действовать с 16.00 и продлится до конца воскресенья, 7 июля.Территория, на которой установлен запрет, небольшая – в границах улиц Вайнера – Антона Валека – 8 марта – площади 1905 года. В обозначенной зоне нет ни одного продуктового магазина, поэтому запрет, по всей видимости, коснётся лишь единственного винного магазина в ТЦ «Европа».Фестиваль фудтраков «Жизнь на колёсах» (организаторы позиционируют его как фестиваль о еде и путешествиях) начнётся сегодня в 12.00 с парада фудтраков. Основная его программа состоится на площади 1905 года.