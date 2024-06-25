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Почти полкило гаек скушала екатеринбургская собачка
Фото: ветклиника ЗооДоктор / t.me/zoodoktor96
Курьёзным случаем поделились зооврачи сети ветеринарных клиник «Зоодоктор». Правда, забавным он кажется только теперь, когда опасность для героя истории осталась позади.
Одним из пациентов филиала «Зоодоктора» на улице Московской в Екатеринбурге стала собачка со странными пристрастиями в еде. Хозяева животного утверждали, что их питомица накушалась… металлических гаек. При помощи рентгенографии и ультразвукового исследования брюшной полости ветеринары убедились, что в животе у пациентки действительно есть посторонние предметы несъедобного свойства. Собачку отправили на операцию.
При проведении лапаротомии хирурги извлекли из далеко не самой крупной собаки не одну и не две гайки, а целую пригоршню металлических предметов крепежа. Их общий вес составил почти полкилограмма — 420 грамм. Такое непереваримое «блюдо» наверняка погубило бы неразборчивую «гурманку», если бы её хозяева вовремя не обратились бы к специалистам. Эти несколько десятков гаек застряли в желудочно-кишечном тракте собаки и уже вызывали у неё сильную рвоту.
Одним из пациентов филиала «Зоодоктора» на улице Московской в Екатеринбурге стала собачка со странными пристрастиями в еде. Хозяева животного утверждали, что их питомица накушалась… металлических гаек. При помощи рентгенографии и ультразвукового исследования брюшной полости ветеринары убедились, что в животе у пациентки действительно есть посторонние предметы несъедобного свойства. Собачку отправили на операцию.
При проведении лапаротомии хирурги извлекли из далеко не самой крупной собаки не одну и не две гайки, а целую пригоршню металлических предметов крепежа. Их общий вес составил почти полкилограмма — 420 грамм. Такое непереваримое «блюдо» наверняка погубило бы неразборчивую «гурманку», если бы её хозяева вовремя не обратились бы к специалистам. Эти несколько десятков гаек застряли в желудочно-кишечном тракте собаки и уже вызывали у неё сильную рвоту.
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