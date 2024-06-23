Жители коттеджного посёлка Дарвин в Белоярском районе бояться остаться без леса

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«Жители, чьи дома и сады находятся рядом с лесом, бьют тревогу: вековые деревья, для вырубки которых требуется специальное разрешение, могут быть уничтожены. Все обращения в лесничество и органы охраны природы пока безрезультатны, ведь рассмотрение занимает до месяца, а лес может быть потерян гораздо быстрее»,