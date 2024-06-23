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Жители коттеджного посёлка Дарвин в Белоярском районе бояться остаться без леса
Фото: Владислав Постников
Жители коттеджного посёлка Дарвин Белоярского городского округа опасаются, что из-за незаконной вырубки останутся без леса.
Как пишет телеграм-канал «Четвёртого канала», в прошлом году местным жителям удалось остановить вырубку через обращения в суды и разные инстанции, но, несмотря на все усилия, лесополоса, которая служит защитой от шума поездов и отделяет посёлок от железной дороги, вновь оказалась под угрозой.
Известно, что на данный момент люди уже собрали подписи для обращения в высшие инстанции, включая прокуратуру области и генерального прокурора РФ.
Как пишет телеграм-канал «Четвёртого канала», в прошлом году местным жителям удалось остановить вырубку через обращения в суды и разные инстанции, но, несмотря на все усилия, лесополоса, которая служит защитой от шума поездов и отделяет посёлок от железной дороги, вновь оказалась под угрозой.
«Жители, чьи дома и сады находятся рядом с лесом, бьют тревогу: вековые деревья, для вырубки которых требуется специальное разрешение, могут быть уничтожены. Все обращения в лесничество и органы охраны природы пока безрезультатны, ведь рассмотрение занимает до месяца, а лес может быть потерян гораздо быстрее»,
– сообщает канал.
Известно, что на данный момент люди уже собрали подписи для обращения в высшие инстанции, включая прокуратуру области и генерального прокурора РФ.
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