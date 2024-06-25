Алексей Орлов поручил возобновить противопожарные патрулирования в Екатеринбурге





– напомнили в мэрии. «Нарушение влечет взыскание в размере от 10 до 20 тысяч рублей или от 40 до 50 тысяч рублей, если костер стал причиной пожара»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал поручение принять дополнительные противопожарные меры в городе из-за вернувшейся на Урал жары.Как пояснили в городской администрации, по поручению градоначальника с этой недели в уральской столице должны будут возобновиться патрулирования городских пространств. Ответственные за порядок будут следить, чтобы горожане не разводили костры и не купались в неподходящих для этого местах.