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Алексей Орлов поручил возобновить противопожарные патрулирования в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал поручение принять дополнительные противопожарные меры в городе из-за вернувшейся на Урал жары.
Как пояснили в городской администрации, по поручению градоначальника с этой недели в уральской столице должны будут возобновиться патрулирования городских пространств. Ответственные за порядок будут следить, чтобы горожане не разводили костры и не купались в неподходящих для этого местах.
Как пояснили в городской администрации, по поручению градоначальника с этой недели в уральской столице должны будут возобновиться патрулирования городских пространств. Ответственные за порядок будут следить, чтобы горожане не разводили костры и не купались в неподходящих для этого местах.
«Нарушение влечет взыскание в размере от 10 до 20 тысяч рублей или от 40 до 50 тысяч рублей, если костер стал причиной пожара»,
– напомнили в мэрии.
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