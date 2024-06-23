Большинство екатеринбуржцев предпочитают заниматься спортом на открытом воздухе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Большинство физически активных жителей Екатеринбурга – 61% – с приходом тепла на Урал стали заниматься спортом на открытом воздухе. Из них 18% стали делать это регулярно, ещё 43% – по возможности.Такие данные приводят аналитики «Авито Услуг». Из опрошенных 57% отдали предпочтения паркам, ещё 43% занимаются на спортивных площадках и 19% по душе тренировки на пляжах.Самым популярным видом уличного спорта у жителей уральской столицы оказалась ходьба. Выбор в её пользу сделали 60% опрошенных. На втором месте бег – 40%. Ещё треть – 32% – ответили, что любят кататься на велосипедах, 28% – командные виды спорта, 21% – заниматься фитнес на открытом воздухе, 18% – плавать в водоёмах.Также 44% респондентов призналась, что они предпочитают заниматься уличным спортом в одиночку, 27% рассказали, что тренируются вместе с членами семьи, и ещё 18% берут с собой друзей. Всего 6% опрошенных посещают занятия в спортивных группах, которые проходят под открытым небом.Основная причина, по которым екатеринбуржцы занимаются спортом, это поддержание здоровья. Эта цель у 79% опрошенных. Для 57% это возможность снять стресс, для 43% способ снизить вес, ещё для 28% повод насладиться красотой природы.Аналитики также отмечают, что спрос на спрос на услуги фитнес-тренеров по всей стране вырос на 21%. Лечебной физкультурой россияне стали интересоваться в 2,2 раза чаще – +122%, спрос на услуги тренеров по пилатесу и стретчингу вырос на 64% и 47% соответственно. Базовой физкультурой – общей физической подготовкой (ОФП) – стали интересоваться на 44% чаще, а йогой – на 43%.