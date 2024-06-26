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Жители свердловской деревни просят спасти их Дом культуры
Фото: «Подслушано ШОУ ИРБИТ» / Vk.com
В Ирбитском районе Свердловской области жители деревни Дубская просят местную администрацию спасти их Дом культуры.
По их словам, в библиотеку, которая находится на втором этаже здания, ходят как взрослые, так и дети, но из-за дождей находиться там становится невозможно. Люди просят отремонтировать в здании хотя бы крышу.
«Уже несколько лет в деревне дом культуры находится в очень плачевном состоянии. В сезон дождей в здании с потолка льётся вода! Каждый год обещают отремонтировать крышу, а воз и ныне там!»,
– пишут местные жители в сообществе «Подслушано ШОУ ИРБИТ».
По их словам, в библиотеку, которая находится на втором этаже здания, ходят как взрослые, так и дети, но из-за дождей находиться там становится невозможно. Люди просят отремонтировать в здании хотя бы крышу.
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