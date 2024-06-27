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Жителей Свердловской области предупреждают о грозах и ветре
Фото: Ольга Кольтенберг
С начала недели в Свердловской области ожидаются грозы и кратковременные дожди. Сегодняшние грозы, согласно прогнозам, будут сопровождаться ещё и сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду, предупреждают синоптики.
Сегодня, 1 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днём +23…+28°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Днём +26…+28°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 2 июля, в регионе переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +12…+17°C, на севере до +9°C. Днём +21…+26°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +15…+17°C, днём +22…+24°C. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 3 июля, в области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +10…+15°C, днём +25…+30°C. Ветер м/сек 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +13…+15°C, днём +27…+29°C. Ветер м/сек 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 1 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днём +23…+28°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Днём +26…+28°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 2 июля, в регионе переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +12…+17°C, на севере до +9°C. Днём +21…+26°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +15…+17°C, днём +22…+24°C. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 3 июля, в области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +10…+15°C, днём +25…+30°C. Ветер м/сек 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +13…+15°C, днём +27…+29°C. Ветер м/сек 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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