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Жителей Свердловской области предупреждают о грозах и ветре

09.33 Понедельник, 1 июля 2024
Фото: Ольга Кольтенберг
С начала недели в Свердловской области ожидаются грозы и кратковременные дожди. Сегодняшние грозы, согласно прогнозам, будут сопровождаться ещё и сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду, предупреждают синоптики.

Сегодня, 1 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днём +23…+28°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы 15-17 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Днём +26…+28°C. Ветер 4-9 м/сек.

Во вторник, 2 июля, в регионе переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +12…+17°C, на севере до +9°C. Днём +21…+26°C. Ветер 5-10 м/сек.

В столице Урала переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +15…+17°C, днём +22…+24°C. Ветер 5-10 м/сек.

В среду, 3 июля, в области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +10…+15°C, днём +25…+30°C. Ветер м/сек 4-9 м/сек.

В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +13…+15°C, днём +27…+29°C. Ветер м/сек 4-9 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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21:28 Фестиваль «Уральская ночь музыки» привлекла 380 тысяч человек в Екатеринбурге
16:15 СК начал проверку после авиационного инцидента в Екатеринбурге
15:57 Прокуратура взыскала с нижнетагильской мэрии компенсацию школьнице из-за нападения собак
15:06 Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
13:49 Непогода оставила без света жителей семи населенных пунктов в Свердловской области
13:13 Смертельное ДТП в Екатеринбурге: пешеход погиб на улице Мурзинская
12:40 Мошенники «обчистили» екатеринбуржцев на 34 миллиона рублей за неделю
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