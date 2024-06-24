Екатеринбург и Нижний Тагил получат дополнительные средства на обновление лифтов





— сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов На текущий момент у нас проведены три отбора заявок муниципальных образований — один основной и два дополнительных — на замену лифтов в 111 многоквартирных домах в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Из областного бюджета на эти цели выделены свыше 300 миллионов рублей,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Екатеринбург и Нижний Тагил получат 20,6 миллиона рублей на замену лифтов. Деньги на эти цели выделят из областного бюджета. В Екатеринбурге благодаря этим средствам обновят 23 лифта, а в Нижнем Тагиле — семь. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.В рамках программы по обновлению лифтового оборудования, к концу текущего года в регионе планируется заменить примерно 390 лифтов в жилых домах. Основная часть работ, а именно 300 лифтов, будет выполнена в Екатеринбурге, а в Нижнем Тагиле свыше 40 лифтов.