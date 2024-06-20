В Екатеринбурге железнодорожников оштрафовали за прием на работу проводниками экс-чиновников

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Филиал железнодорожной компании в Екатеринбурге оштрафовали за прием на работу двух бывших чиновников проводниками. Так, согласно антикоррупционному законодательству, организация должна была уведомить бывшего работодателя о прием на работу экс-госслужащих.«В этой связи прокуратура в отношении начальника Вагонного участка и самого юридического лица возбудила административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).Мировой судья судебного участка № 4 судебного района, в котором создан Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга, оштрафовал должностное лицо компании-работодателя на 20 тысяч рублей, ещё на 150 тысяч рублей было оштрафовано юридическое лицо», — указано в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.Указывается, что «должностное лицо» штраф оплатило сразу, а вот юридическое пыталось его обжаловать, однако районный суд встал на сторону сотрудников прокуратуры.