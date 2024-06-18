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Движение по Пушкина в Екатеринбурге будет закрыто до 31 июля
Фото: Юлия Кольтенгберг / Вечерние ведомости
Участок по улице Пушкина в Екатеринбурге, который находится в районе дома № 2 по улице Первомайской, будет закрыт для движения до 31 июля.
Сообщается, что необходимость перекрытия объясняется проведением работ по устройству наружных сетей водоотведения по улице Пушкина.
Сообщается, что необходимость перекрытия объясняется проведением работ по устройству наружных сетей водоотведения по улице Пушкина.
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