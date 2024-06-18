Движение по Пушкина в Екатеринбурге будет закрыто до 31 июля

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Участок по улице Пушкина в Екатеринбурге, который находится в районе дома № 2 по улице Первомайской, будет закрыт для движения до 31 июля.Сообщается, что необходимость перекрытия объясняется проведением работ по устройству наружных сетей водоотведения по улице Пушкина.