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Бастрыкин заинтересовался причиной смерти одиннадцатиклассника из Полевского
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава СК Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о причинах смерти одиннадцатиклассника из Полевского, который не дожил до выпускных экзаменов, а также доложить о принятых процессуальных решениях, сообщает Следком.
Ранее сообщалось, что следственные органы СКР Свердловской области отказали в возбуждении уголовного дела, сославшись на результате процессуальной проверки.
Известно, что одиннадцатиклассник готовился поступать в университет и готовился к экзаменам, но сдать их ему было не суждено – 5 апреля он умер в реанимации полевской больницы. Как рассказали изданию «Е1» родители парня, ему поставили ОРВИ, советовали сбивать температуру обычными понижающими. Однако в какой-то момент ему резко стал. Его увезли на скорой в реанимацию, где он через сутки скончался. Сообщается, что вскрытие показало сепсис.
В смерти молодого человека родители винят врачей. Они убеждены, что их сын умер из-за неправильно поставленного диагноза.
Ранее сообщалось, что следственные органы СКР Свердловской области отказали в возбуждении уголовного дела, сославшись на результате процессуальной проверки.
Известно, что одиннадцатиклассник готовился поступать в университет и готовился к экзаменам, но сдать их ему было не суждено – 5 апреля он умер в реанимации полевской больницы. Как рассказали изданию «Е1» родители парня, ему поставили ОРВИ, советовали сбивать температуру обычными понижающими. Однако в какой-то момент ему резко стал. Его увезли на скорой в реанимацию, где он через сутки скончался. Сообщается, что вскрытие показало сепсис.
В смерти молодого человека родители винят врачей. Они убеждены, что их сын умер из-за неправильно поставленного диагноза.
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