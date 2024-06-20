День открытых дверей пройдёт в приюте для бездомных животных Екатеринбурга

Приют для животных «Спецавтобазы» – пока единственный муниципальный на территории мегаполиса, — информирует официальный портал Екатеринбург.РФ. Здесь созданы все необходимые условия: присутствуют вода, сухой и влажный корм для щенков и взрослых собак, спальное место, проводятся прививания от заболеваний, прогулки на свежем воздухе. Ежедневно за собаками ухаживают несколько сотрудников. Все животные, которые сюда поступают, проходят стерилизацию, курс вакцинации и необходимое лечение. После этого питомцы готовы к тому, чтобы переехать в новый дом. С 2019 года на территории города отловлено более 4 000 собак, а количество пристроенных новым хозяевам превышает 1 200 питомцев.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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ЕМУП «Спецавтобаза» приглашает заботливых и неравнодушных екатеринбуржцев познакомиться с обитателями приюта, который работает на её территории. И, возможно, уйти оттуда с новым лохматым другом.День открытых дверей запланировала «Спецавтобаза» на ближайшую субботу, 29 июня. Гости смогут посмотреть, в каких условиях живут собаки и кошки, которых свозят с улиц Екатеринбурга в место временного пребывания, пообщаться с ними и — при желании — кого-то из них забрать себе домой, чтобы обеспечить ещё большими заботой и вниманием.У тех же, кто по каким-то причинам не имеет возможности обзавестись домашним питомцем, в День открытых дверей в приюте на «Спецавтобазе» сможет хотя бы на несколько часов одарить любовью мурок и шариков, переживших много неприятностей в прошлой, бродячей жизни. Кошечек можно будет почесать за ушком, а собачек выгулять и поиграть с ними на специальной площадке, которая специально оформлена под это на территории муниципального предприятия. Будет очень здорово, если посетители придут не с пустыми руками. Приют всегда с готовностью принимает дары для своих четырехлапых подопечных в виде кормов (кошачьих и собачьих), древесных наполнителей для туалетных лотков, покрывал, одеял и пледов, которые используются в приюте в качестве подстилок.День открытых дверей стал уже традицией для приюта ЕМУП «Спецавтобазы». Подобные мероприятия проводятся в последнюю субботу каждого месяца. Июньская экскурсия по приюту начнётся в два часа дня. В программе запланированы также детская викторина.