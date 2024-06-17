Более 200 нарушений противопожарного режима пресекли в Свердловской области за неделю

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сотрудники государственного пожарного надзора Свердловской области продолжают следить за соблюдением уральцами особого режима, действующего в регионе. Нарушений со стороны граждан и организаций обнаруживается много.За минувшую неделю, согласно отчётам областного МЧС, сотрудники госпожнадзора составили 222 протокола об административных правонарушениях, связанных с особым противопожарным режимом. Кроме того, было вынесено 65 определений о возбуждении административных расследований. Среди наиболее распространённых нарушений — использование открытого огня, в том числе для приготовления пищи на свежем воздухе.Как сообщает МЧС Свердловской области, всего с 12 апреля 2024 года было выявлено уже 2506 нарушителей. Большинство из них наказываются штрафами, размер которых составляет от 10 до 20 тысяч рублей.