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Более 200 нарушений противопожарного режима пресекли в Свердловской области за неделю
Фото: МЧС по Свердловской области
Сотрудники государственного пожарного надзора Свердловской области продолжают следить за соблюдением уральцами особого режима, действующего в регионе. Нарушений со стороны граждан и организаций обнаруживается много.
За минувшую неделю, согласно отчётам областного МЧС, сотрудники госпожнадзора составили 222 протокола об административных правонарушениях, связанных с особым противопожарным режимом. Кроме того, было вынесено 65 определений о возбуждении административных расследований. Среди наиболее распространённых нарушений — использование открытого огня, в том числе для приготовления пищи на свежем воздухе.
Как сообщает МЧС Свердловской области, всего с 12 апреля 2024 года было выявлено уже 2506 нарушителей. Большинство из них наказываются штрафами, размер которых составляет от 10 до 20 тысяч рублей.
За минувшую неделю, согласно отчётам областного МЧС, сотрудники госпожнадзора составили 222 протокола об административных правонарушениях, связанных с особым противопожарным режимом. Кроме того, было вынесено 65 определений о возбуждении административных расследований. Среди наиболее распространённых нарушений — использование открытого огня, в том числе для приготовления пищи на свежем воздухе.
Как сообщает МЧС Свердловской области, всего с 12 апреля 2024 года было выявлено уже 2506 нарушителей. Большинство из них наказываются штрафами, размер которых составляет от 10 до 20 тысяч рублей.
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