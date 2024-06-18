За починку раздавленной столбом машины расплатится администрация Новоуральска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Весной прошлого года в Новоуральске местная жительница была, мягко говоря, неприятно удивлена, обнаружив на своей машине старый столб. Через суд ей удалось доказать, что в причинённом ей ущербе повинны сразу две городские структуры.Инцидент произошёл в мае 2023 года, когда на припаркованный возле жилого дома автомобиль марки «Lifan» свалился старый столб, некогда служивший опорой освещения. К счастью, произошло это ранним утром и внутри машины никого в тот момент не было, да и редкие прохожие от уставшего стоять столба не пострадали. Но вот машине был причинён серьёзный ущерб: от внезапно ухнувшей сверху тяжести были смяты крыша и каркас, вылетело заднее ветровое стекло. Разумеется, хозяйка изуродованной машины пожелала узнать, кто виновен в этой беде и с кого требовать более 90 тысяч рублей, в которые обошёлся ей ремонт.В полиции в возбуждении уголовного дела владелице автомобиля отказали, сославшись на то, что машина была разбита не в результате чьего-то злого умысла. В мэрии Новоуральска тоже попытались отмахнуться — мол, столб старый, давно никаких функций не несущий, а кто за него отвечает, давно позабыто. Что ж, виновников пришлось устанавливать через Новоуральский городской суд, куда с иском обратилась женщина.В итоге судья согласился с претензиями истицы сразу к двум госорганизациям — к МКУ «Управление городского хозяйства» и к администрации Новоуральского городского округа. Решено было иск автовладелицы удовлетворить полностью и солидарно взыскать с указанных организаций и ущерб, причинённый истице, и различные издержки. Общая сумма выплат составила более 116 тысяч рублей. Оспорить это решение через Свердловский областной суд у новоуральских чиновников не вышло. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.