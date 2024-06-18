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Уральцы бросают землю и камни в баки для сортируемого мусора
Фото: Вечерние ведомости
Почти 46 процентов отходов, которые попадают в баки для сортируемого мусора, таковым не являются. 45,9% составляют несортируемые отходы — с июня 2023 года их объем составил 106 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба «Спецавтобазы».
При этом, утверждается, что самое «популярное» содержимое в баках для пластика и другого сортируемого мусора – это ветки, камни, земля и песок.
Анализ проводили среди отходов Восточного округа Свердловской области.
Еще в эти баки бросают пищевые отходы, средства личной гигиены и даже строительные отходы.
При этом на баках написано, что они для сортируемого мусора.
«Напоминаем, что в контейнеры с надписью «Сортируемые» нужно складывать пластиковые, бумажные, металлические и стеклянные отходы. А сетки предназначены только для ПЭТ-бутылок, полиэтиленовых пакетов и емкостей от бытовой химии (пластик с маркировкой 1, 2 и 4). Прежде чем положить сортируемые отходы в специальные контейнеры, рекомендуем сполоснуть, высушить и сжать их. После все раздельно собранные отходы забирает отдельная спецтехника и увозит на мусоросортировочный комплекс, где они проходят необходимую обработку. Оттуда подготовленное вторсырье отправляют на утилизацию», - рассказывают в пресс-службе «Спецавтобазы».
При этом, утверждается, что самое «популярное» содержимое в баках для пластика и другого сортируемого мусора – это ветки, камни, земля и песок.
Анализ проводили среди отходов Восточного округа Свердловской области.
Еще в эти баки бросают пищевые отходы, средства личной гигиены и даже строительные отходы.
При этом на баках написано, что они для сортируемого мусора.
«Напоминаем, что в контейнеры с надписью «Сортируемые» нужно складывать пластиковые, бумажные, металлические и стеклянные отходы. А сетки предназначены только для ПЭТ-бутылок, полиэтиленовых пакетов и емкостей от бытовой химии (пластик с маркировкой 1, 2 и 4). Прежде чем положить сортируемые отходы в специальные контейнеры, рекомендуем сполоснуть, высушить и сжать их. После все раздельно собранные отходы забирает отдельная спецтехника и увозит на мусоросортировочный комплекс, где они проходят необходимую обработку. Оттуда подготовленное вторсырье отправляют на утилизацию», - рассказывают в пресс-службе «Спецавтобазы».
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