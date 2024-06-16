Алапаевская прокуратура взыскала с «Авиалесоохраны» 700 тысяч в пользу работника за переломом позвоночника





– рассказали в прокуратуре. «Алапаевский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав с ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов" в пользу травмированного работника компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Алапаевске прокуратура через суд добилась того, чтобы уральская «Авиалесоохарана» выплатила своему работнику, который получил серьёзную травму спины, 700 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 4 марта 2022 года в посёлке Заря молодой инструктор парашютно-пожарной во время района воздушной тренировки по прыжкам с парашютом после успешного приземления и укладки парашюта на специальной площадке поскользнулся на льду и получил компрессионный перелом позвоночника. И, так как травму он получил не из-за собственной ошибки, а из-за того, что у «Авиалесохраны» не было ответственных за контроль по содержанию территорий, на которых проходили тренировки, инструктор имел право на моральную компенсацию.В ведомстве также подчеркнули, что инструктор испытал физические и нравственные страдания – он шесть месяцев проходил лечение в медицинских учреждениях и реабилитацию в специализированных центрах. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд.Решение суда в силу ещё не вступило. Однако после вступления судебного акта в законную силу прокуратура обещает проконтролировать его фактическое исполнение.