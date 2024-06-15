Свердловские спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре 19 и 20 июня





– напоминают МЧСники. «Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении МЧС предупреждают жителей региона об очень сильных дождях, грозах, граде и сильном ветре с порывами во второй половине дня 19 июня и на протяжении всего дня 20 июня.Спасатели призывают отказываться от отдыха на природе, походов и сплавов, запланированных в эти дни.В случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112».