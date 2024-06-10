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По улицам Екатеринбурга и Верхней Пышмы проедут винтажные автомобили

14.47 Среда, 19 июня 2024
Фото: Музейный комплекс Верхней Пышмы
В Музейном комплексе в ближайшую субботу, 22 июня,в Медной столице Урала в пятый раз проводят ретроралли «Кубок Урала» – гонку на винтажных автомобилях, которые проедут через Екатеринбург и Верхнюю Пышму.

На винтажный автозабег уже заявлены легендарные «Волги», «Москвичи», «Жигули», а также яркие представители зарубежного автопрома: Mercedes, Porsche, Alfa Romeo, BMW и другие.

Состязаться легковой транспорт будет в двух зачетах:
– классические ретро-автомобили – для машин старше 30 лет;
– спортивные автомобили – для современных спорткаров и редких мелкосерийных авто моложе 30 лет.

Общая протяжённость маршрута для автозабега составит 100 километров – весь путь будет зашифрован в Дорожной книге, которую автоспортсмены получат на старте. Маршрут гонщиков включает три обязательных чек-поинта – точки контроля времени и выполнения специальных упражнений. Старт первого экипажа запланирован на 12.00 из Музейного комплекса, с финишем у него же в 16.00.

Параллельно с 15.00 до 19.00 будет проходить экстремальное мотошоу, концерт группы Gazoliners, дрифт на радиоуправляемых автомобилях и розыгрыш ценных призов.

В 19.30-20.00 объявят результаты и наградят победителей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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