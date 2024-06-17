В Артёмовском прокуратура обязала администрацию провести трубы к пяти домам

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Артёмовском прокуратура через суд обязала администрацию муниципалитета провести трубы к пяти частным домам на улице Пролетарской.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению жителям населённого пункта предоставляют ООО «Городская ТеплоЭнергоКомпания» и ООО «Экология» соответственно. Однако несколько домов стали исключениями. В обоих организациях объяснили это отсутствием технической возможности, так как ближайшая магистраль находится более чем в 100 метрах от этих домов.Сначала местная прокуратура пыталась решить вопрос, направив главе городского округа представление об устранении нарушений, но это никак не помогло. И тогда прокуратура обратилась в суд, который встал на сторону жителей, обязав местную администрацию не позднее 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу проложить сети водоснабжения и водоотведения для потребителей, проживающих в домах №№ 37, 39, 40, 42, 44 на Пролетарской, до границ их земельных участков.