Спортивную школу на Уралмаше снесут ради спортивного комплекса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Почти 400 миллионов рублей готова потратить администрация Екатеринбурга на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Орджоникидзевском районе города. Под него выделен участок, на котором сейчас располагается детская спортивная школа №19.Аукцион с поиском подрядчиков для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Кировградской размещён на сайте госзакупок. Начальная цена объявлена в размере 399 миллионов рублей «с копейками», а заказчиком значится Управление капитального строительства Екатеринбурга. Перед началом строительства предстоит провести работы по сносу здания спортшколы. Разумеется, не обойдётся без вырубок — ради нового комплекса снесут и растущие вокруг школы деревья с кустарниками.Согласно проекту, комплекс нового объекта будет разноуровневым — в два и четыре этажа. Во внутренних пространствах разместят тренажёрные залы, универсальный спортзал для игровых видов спорта, единоборств, аэробики и художественной гимнастики. Общая площадь ФОКа будет составлять более четырёх тысяч квадратных метров.