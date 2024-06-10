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В Екатеринбурге продлили срок перекрытия на улице Анны Бычковой

15.43 Вторник, 18 июня 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге строители продлили срок перекрытия улице Анны Бычковой. Об этом предупреждают в мэрии.

Речь идёт о закрытии проезда от дома № 23 на улице Байкальской до дома № 10 на улице Анны Бычковой. Там сейчас проводятся работы по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта.

Сроки перекрытия продлили до 24 июня.

Объехать этот участок по-прежнему можно через улицу Хрустальную.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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