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Четырёх подростков доставили в отделение полиции в ходе ночного рейда в Екатеринбурге
Фото: «Патрульный участок» / Telegram
Во время ночного рейда в Ленинском районе Екатеринбурга, в частности, на улице Вайнера сотрудники полиции обнаружили четырёх подростков, остававшихся в позднее время без сопровождения взрослых.
Всех ребят, как рассказали в телеграм-канале «Патрульного участка», доставили в отделение полиции.
Мероприятие проводилось в ночь с воскресенья на понедельник. За это время было проверено 112 граждан, из которых 1 был в межгосударственном розыске. Также было проверено 23 автомобиля. Всего за один такой рейд правоохранители составили 47 административных протоколов.
Известно, что рейд проходил с представителями спецподразделения региональной Росгвардии.
Всех ребят, как рассказали в телеграм-канале «Патрульного участка», доставили в отделение полиции.
Мероприятие проводилось в ночь с воскресенья на понедельник. За это время было проверено 112 граждан, из которых 1 был в межгосударственном розыске. Также было проверено 23 автомобиля. Всего за один такой рейд правоохранители составили 47 административных протоколов.
Известно, что рейд проходил с представителями спецподразделения региональной Росгвардии.
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