В Свердловской области более сотни человек ищут десятилетнюю девочку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области ищут десятилетнюю Алису Шакирзянову, исчезнувшую накануне, 17 июня. Сейчас в её поисках участвуют больше сотни человек: волонтёры, сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии.По данным поисковых отрядов «Прорыв» и «ЛизаАлерт», девочка пропала в СНТ 4 ОАО «Тагилстрой» в Невьянском городском округе. Предполагается, что девочка могла заблудиться в лесу.Пропавшая ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и светло-русыми длиной до плеч волосами. В день исчезновения была в бирюзовой баскетбольной майке, серых носках, синих шлепках и белой бейсболке со стразами.В поисках ребёнка задействованы полицейские из МО МВД России «Невьянский». Они просят сообщать любую информацию, которая может помочь найти пропавшего ребёнка, по телефону (34370)5-50-02 или по номеру «112».