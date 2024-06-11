Клещи в Екатеринбурге покусали уже более 5 тысяч человек

«При обнаружении присосавшегося клеща надо срочно обратиться в травмпункт. Медработник удаляет насекомое, помещает его в емкость и предлагает человеку обследовать клеща, что стоит сделать обязательно. Если это энцефалитное насекомое, то человеку необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин, тем более если он не привит. Если же обнаружен лайм-боррелиоз – пострадавшему обязательно надо начать прием антибиотиков», – приводит расшифровку радиовыступления специалиста официальный портал Екатеринбург.РФ.



Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Несмотря на то, что лето только началось, парки и сады города обрабатываются специальными химикатами, а особый противопожарный режим несколько сократил количество отдыхающих на природе, екатеринбургские клещи себе жертв находится. Таковых же более пяти тысяч.Данные о количестве покусанных в этом году клещами людей озвучил главный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов. В своём выступлении на волнах радиостанции «Город FM» он сообщил, что в медучреждения города обратилось уже более 5 200 человек. Увы, зафиксированы серьёзные случаи: среди обратившихся 19 человек были укушены энцефалитными клещами, а в 65 — переносчиками лайм-боррелиоза.По словам Александра Харитонова, такая клещевая активность продолжится весь июнь. Есть надежда, что она пойдёт на спад в июле, но это не точно. И уральцам не стоит расслабляться вплоть до октября: опыт прошлых лет показывает, что поздние клещи могут выйти на охоту на человека или его домашних питомцев вплоть до середины осени.