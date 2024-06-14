Екатеринбургские власти обещали отремонтировал ведущие к медучреждениям улицы

– обещают в мэрии.

«На всех магистралях, запланированных к обновлению в текущем сезоне, специалисты отремонтируют проезжую часть и тротуары, выправят либо заменят бордюрный камень, обустроят понижения для маломобильных групп населения и пандусы на лестничных сходах»,