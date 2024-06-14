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Екатеринбургские власти обещали отремонтировал ведущие к медучреждениям улицы
Фото: Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга анонсировали масштабную реконструкцию городских улиц, ведущих к медицинским учреждениям, в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».
Среди дорог, которые хотят отремонтировать:
– участок улицы Крауля, от Токарей до Викулова, у районной поликлиники №33;
– улица Московская, от Пальмиро Тольятти до Щорса, недалеко от Областной станции переливания крови и Уральского центра кинезиотерапии, а также нескольких частных клиник;
– проспект Космонавтов, от Старых Большевиков до Шефской, возле Детской поликлиники №4;
Среди дорог, которые хотят отремонтировать:
– участок улицы Крауля, от Токарей до Викулова, у районной поликлиники №33;
– улица Московская, от Пальмиро Тольятти до Щорса, недалеко от Областной станции переливания крови и Уральского центра кинезиотерапии, а также нескольких частных клиник;
– проспект Космонавтов, от Старых Большевиков до Шефской, возле Детской поликлиники №4;
«На всех магистралях, запланированных к обновлению в текущем сезоне, специалисты отремонтируют проезжую часть и тротуары, выправят либо заменят бордюрный камень, обустроят понижения для маломобильных групп населения и пандусы на лестничных сходах»,
– обещают в мэрии.
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