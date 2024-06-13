Синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области





– говорится в сообщении синоптиков. «17-20 июня в отдельных районах Свердловской области ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Синоптики «Уральского гидрометцентра» продлили предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в Свердловской области на три дня.В ближайшие дни синоптики обещали жару.