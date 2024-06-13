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Синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» продлили предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в Свердловской области на три дня.
В ближайшие дни синоптики обещали жару.
«17-20 июня в отдельных районах Свердловской области ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале»,
– говорится в сообщении синоптиков.
В ближайшие дни синоптики обещали жару.
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