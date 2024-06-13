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О жаре и рисках возникновения пожаров в Свердловской области предупреждают синоптики
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сохраняется жаркая и засушливая погода, на фоне чего возрастает риск возникновения природных пожаров. Синоптики предупреждают о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в отдельных районах региона.
Сегодня, 17 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +23…+28°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +26…+28°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 18 июня, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11…+16°C, на крайнем севере до +8°C. Днём +22…+27°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +14…+16°C, днём +25…+27°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 19 июня, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +12…+17°C, на крайнем севере до +9°C. Днём +26…+31°C, на севере до +22°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь. Ночью +15…+17°C, днём +29…+31°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 17 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +23…+28°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +26…+28°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 18 июня, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11…+16°C, на крайнем севере до +8°C. Днём +22…+27°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +14…+16°C, днём +25…+27°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 19 июня, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +12…+17°C, на крайнем севере до +9°C. Днём +26…+31°C, на севере до +22°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь. Ночью +15…+17°C, днём +29…+31°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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