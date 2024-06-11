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Движение по улице Онежской в Екатеринбурге будет временно ограничено

11.51 Воскресенье, 16 июня 2024
Фото: Вечерние ведомости
На улице Онежской, в районе от улицы Белинского, 171 до улицы Шатурской, временно ограничено движение с 17 июня по 31 августа.

Это связано с необходимостью проведения работ по ремонту участков тепловой сети.

Строители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут,

— пишет информационный портал города


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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12:50 В Екатеринбурге 10 человек отравились йодно-борным соединением
11:51 Движение по улице Онежской в Екатеринбурге будет временно ограничено
11:39 Спасатели в Свердловской области обменивали конфеты на сигареты
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10:43 Прокуратура взяла на контроль ДТП в Екатеринбург, где водитель влетел в 3 пешеходов возле магазина
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16:40 Три природных пожара обнаружили в Свердловской области
16:35 Женщина, которую спасатели вынесли из горящего дома в Кузино, умерла в больнице
16:18 В результате ДТП в Свердловской области погиб водитель грузовой автомашины
14:42 В Ирбите хотят переименовать центральную площадь Ленина
13:52 На площади 1905 года установят фудтраки во время фестиваля «Жизнь на колесах»
13:15 Костюмированный сап-карнавал пройдет в Среднеуральске
12:27 Фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» стартует в Екатеринбурге без участия иностранных театров
11:08 Областной суд оставил обвиняемую в убийстве опекуншу Далера под стражей
10:55 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре, а также дожде, грозе и граде 15 мая
10:41 После доноса Екатерины Мизулиной перенесли рэп концерт в Екатеринбурге
21:14 Задыхающегося в пожаре котёнка спасли в Красноуральске
20:14 Невьянский городской суд приговорил убийцу к 17 годам лишения свободы
19:36 Знаком «Почётный донор России» награждены 85 уральцев
18:44 Два состава из екатеринбургского метрополитена отправили на «прокачку»
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