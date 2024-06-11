Движение по улице Онежской в Екатеринбурге будет временно ограничено





— пишет информационный портал города Строители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На улице Онежской, в районе от улицы Белинского, 171 до улицы Шатурской, временно ограничено движение с 17 июня по 31 августа.Это связано с необходимостью проведения работ по ремонту участков тепловой сети.