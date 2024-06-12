Спасатели в Свердловской области обменивали конфеты на сигареты





— сообщает МЧС по Свердловской области Прошедшая акция привлекла внимание жителей и получила положительные отзывы. Многие участники оценили нестандартный подход спасателей к проблеме, и выразили готовность рассмотреть свои привычки в пользу здоровья и безопасности. Все собранные сигареты были утилизированы,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Спасатели провели необычную акцию в городе Заречный «Обменяй сигарету на конфету», чтобы привлечь внимание к проблеме пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем при курении.Представители госпожнадзора напомнили жителям, что курение не только наносит вред здоровью, но также может стать причиной возникновения пожаров. Участники акции смогли обменять каждую сигарету на сладкую конфету.