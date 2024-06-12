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Спасатели в Свердловской области обменивали конфеты на сигареты
Фото: МЧС России по Свердловской области
Спасатели провели необычную акцию в городе Заречный «Обменяй сигарету на конфету», чтобы привлечь внимание к проблеме пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем при курении.
Представители госпожнадзора напомнили жителям, что курение не только наносит вред здоровью, но также может стать причиной возникновения пожаров. Участники акции смогли обменять каждую сигарету на сладкую конфету.
Представители госпожнадзора напомнили жителям, что курение не только наносит вред здоровью, но также может стать причиной возникновения пожаров. Участники акции смогли обменять каждую сигарету на сладкую конфету.
Прошедшая акция привлекла внимание жителей и получила положительные отзывы. Многие участники оценили нестандартный подход спасателей к проблеме, и выразили готовность рассмотреть свои привычки в пользу здоровья и безопасности. Все собранные сигареты были утилизированы,
— сообщает МЧС по Свердловской области
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