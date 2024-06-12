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На прибывшей на екатеринбургский вокзал цистерне обнаружили спящего мужчину

12.36 Пятница, 14 июня 2024
Фото: управление на транспорте МВД России по УрФО
Накануне вечером на железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный на цистерне грузового состава, прибывшего в нечетный парк, обнаружили спящего мужчину. Будить «бесстрашного путешественника» вызывали полицию.

Сотрудники линейного отделения МВД, прибывшие к месту, разбудили мужчину и проводили его в более безопасное место – служебное помещение полиции, где провели беседу. Оказалось, «путешественником» был 42-летний местный житель. Со слов мужчины, он не знает, как оказался на цистерне. Последнее, что он помнит, это то, как отдыхал дома, распивая спиртное. Когда оно закончились, он отправился за добавкой. Что происходило после этого, мужчина вспомнить не смог.

Кроме этого, транспортные полицейские установили, что спавший на цистерне горожанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Последняя судимость в 2020 году. Также его не один раз привлекали к административной отнесенности.

«В отношении транспортные полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ "Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде". Нарушителю назначен штраф в размере 2 000 рублей»,

– рассказали в управлении на транспорте МВД по УрФО.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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