Екатеринбургские таможенники передали соцучереждениям почти три тысячи изъятых головоломок





– добавил начальник екатеринбургской таможни Эдуард Туранов. «Таможенники организовали безвозмездную передачу товара нуждающимся в восемь социальных учреждений региона. Все изделия сертифицированы, соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности игрушек»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сотрудники екатеринбургской таможенной службы передали почти три тысячи головоломок из Китая, изъятых из-за нарушений правил ввоза, свердловским социальным учреждениям.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, всего было передано 2880 развивающих детских игрушек, общая стоимость которых составила более 350 тысяч рублей, а вес – почти 220 килограммов. В отношении фирмы, которая нарушила порядок ввоза, таможенники возбудили административное дело, и по решению суда головоломки были конфискованы и обращены в федеральную собственность.