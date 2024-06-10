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Екатеринбургские таможенники передали соцучереждениям почти три тысячи изъятых головоломок
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники екатеринбургской таможенной службы передали почти три тысячи головоломок из Китая, изъятых из-за нарушений правил ввоза, свердловским социальным учреждениям.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, всего было передано 2880 развивающих детских игрушек, общая стоимость которых составила более 350 тысяч рублей, а вес – почти 220 килограммов. В отношении фирмы, которая нарушила порядок ввоза, таможенники возбудили административное дело, и по решению суда головоломки были конфискованы и обращены в федеральную собственность.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, всего было передано 2880 развивающих детских игрушек, общая стоимость которых составила более 350 тысяч рублей, а вес – почти 220 килограммов. В отношении фирмы, которая нарушила порядок ввоза, таможенники возбудили административное дело, и по решению суда головоломки были конфискованы и обращены в федеральную собственность.
«Таможенники организовали безвозмездную передачу товара нуждающимся в восемь социальных учреждений региона. Все изделия сертифицированы, соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности игрушек»,
– добавил начальник екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.
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