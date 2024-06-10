Более 700 тысяч выплатит житель Алапаевска за нарушение правил каршеринга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Компания «Каршеринг Руссия» подала в суд на одного из своих клиентов. В итоге мужчину обязали заплатить предоставляющей в аренду автомобили компании более 700 тысяч рублей.Житель Алапаевска услугами ООО «Каршеринг Руссия» пользовался менее суток. Но взяв в аренду автомобиль марки «Volkswagen Polo», он так его «ухайдакал», что попал под суд и на крупные «бабки». Мало того, что мужчина не стал оплачивать накатанные на иномарке 6 860 рублей. Он и саму машину повредил, угодив в ДТП, да так «качественно», что ремонт её обошёлся в 677 тысяч рублей.Истец, подавая в Алапаевский городской суд иск к клиенту, потребовал помимо вышеупомянутых сумм ещё пребывание разбитой иномарки на штрафстоянке, неустойку в размере 41 290 рублей и судебные расходы на оплату госпошлины — 10 500 рублей. Суд удовлетворил требования частично, взыскав в полном объеме ущерб, задолженность по аренде, штраф, судебные расходы. А вот неустойка была уменьшена до 3 тысяч рублей.Ответчик оплачивать сумму в размере более 700 тысяч не хотел и попытался оспорить судебное решение через апелляцию. Тщетно! Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашёл оснований для вмешательства в судебное решение.