Возрастное ограничение 18+
Из-за аномальной жары на Урале тяжеловесному транспорту запретили днём выезжать на трассы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Уралуправтодор» сообщил, что в связи с повышением температуры воздуха свыше 32°C в Свердловской области с сегодняшнего дня по 16 июня с 10.00 до 22.00 вводится временное ограничение для грузовиков, перевозящих тяжеловесные грузы.
В эти дни в дневное время суток им будет запрещено выезжать на Тюменский, Челябинский, Курганский и Пермский тракты. При этом про Серовский тракт ничего не сообщается.
В телеграм-канале департамента информационной политики Свердловской области в контексте новости об ограничениях напомнили, что к тяжеловесному относится транспорт с допустимой нагрузкой на ось: свыше 18 тонн для двухосных транспортных средств, свыше 25 тонн – для трёхосных; свыше 32 тонн – для четырёхосных, свыше 35 тонн – для пятиосных.
Аналогичные ограничения установили из-за жары в соседних регионах УрФО – Курганской, Тюменской, Челябинской областях и ХМАО. Где-то, наоборот, жара способствовала открытию дороги вместо закрытия – так, из-за буровзрывных работ дорожники планировали перекрыть федеральную трассу М5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. «Однако, в связи с аномальной жарой и с целью обеспечения комфортного и безопасного проезда по федеральной трассе перекрытие участка трассы осуществляться не будет», – сообщает ГТРК «Башкортостан».
В эти дни в дневное время суток им будет запрещено выезжать на Тюменский, Челябинский, Курганский и Пермский тракты. При этом про Серовский тракт ничего не сообщается.
В телеграм-канале департамента информационной политики Свердловской области в контексте новости об ограничениях напомнили, что к тяжеловесному относится транспорт с допустимой нагрузкой на ось: свыше 18 тонн для двухосных транспортных средств, свыше 25 тонн – для трёхосных; свыше 32 тонн – для четырёхосных, свыше 35 тонн – для пятиосных.
Аналогичные ограничения установили из-за жары в соседних регионах УрФО – Курганской, Тюменской, Челябинской областях и ХМАО. Где-то, наоборот, жара способствовала открытию дороги вместо закрытия – так, из-за буровзрывных работ дорожники планировали перекрыть федеральную трассу М5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. «Однако, в связи с аномальной жарой и с целью обеспечения комфортного и безопасного проезда по федеральной трассе перекрытие участка трассы осуществляться не будет», – сообщает ГТРК «Башкортостан».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию