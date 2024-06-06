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Директор екатеринбургского ТЮЗа объяснил важность посещения театра с детства
Фото: Фёдор Серков / екатеринбург.рф
Директор екатеринбургского ТЮЗа Сергей Радченко, выступая в эфире радио «Город FM» рассказал, почему важно знакомиться с театром с детства и почему на спектакль нужно ходить семьей или классом.
Он также подчеркнул, что очень важно ходить на живые постановки, а не смотреть их онлайн.
Советуя спектакли, директор театра, рекомендовал родителям дошкольников и младшеклассников посмотреть «Русалочку», «Питера Пэна», «Кота в сапогах» и «Муху цокотуху», а для ребят постарше он посоветовал постановки «Чучело» и «Пиковая дама». Для учеников средних и старших классов, по его мнению, могут подойти спектакли, поставленные по произведениям, которые проходят на уроках литературы – «Дуэль», «Герой нашего времени», а также «Ромео и Джульетта» и «Горе от ума», которые скоро должны будут появиться на сцене театра.
«Благодаря этому мы получаем опыт сопереживания, особое впечатление. Ведь именно его мы ждем от жизни, ради него идем в театр. Впечатления нужны детям для эмоционального развития и становления навыков осмысления окружающего мира. Лучше посещать театр группами: семьей или с классом. Так ребята смогут обменяться полученным опытом»,
– объяснил Сергей Радченко.
Он также подчеркнул, что очень важно ходить на живые постановки, а не смотреть их онлайн.
Советуя спектакли, директор театра, рекомендовал родителям дошкольников и младшеклассников посмотреть «Русалочку», «Питера Пэна», «Кота в сапогах» и «Муху цокотуху», а для ребят постарше он посоветовал постановки «Чучело» и «Пиковая дама». Для учеников средних и старших классов, по его мнению, могут подойти спектакли, поставленные по произведениям, которые проходят на уроках литературы – «Дуэль», «Герой нашего времени», а также «Ромео и Джульетта» и «Горе от ума», которые скоро должны будут появиться на сцене театра.
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