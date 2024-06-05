Возрастное ограничение 18+
Птенец дрозда выпал из гнезда прямо в центре Екатеринбурга
Кадр из видео: читатель «Вечерних ведомостей»
Слеток дрозда упал рядом с гимназией №9, на перекрестке улицы 8 марта и проспекта Ленина, по внешнему виду, птенец здоров, но летать пока не научился, специалисты по орнитологии сказали «Вечерним ведомостям», что трогать его нельзя, однако оставлять рядом с проезжей частью и тротуаром, где ездят самокаты и велосипеды – это заведомо оставлять его на погибель.
Единственное, что можно и нужно сделать, это попытаться отогнать его от опасных участков, и оставить ему воды (особенно, учитывая, что в Екатеринбурге сейчас больше 30 градусов), однако читатель «Вечерних ведомостей», снявший птенца, уже неоднократно пытался его отогнать подальше, но ситуацию усугубляют уже умеющие летать родственники слетка – они сидят на дереве, куда возвращается птенец.
На данный момент наш читатель находится рядом с птенцом, если вы из Екатеринбурга и тоже где-то недалеко, вы можете хотя бы ненадолго заменить дежурящего горожанина возле малыша. Сейчас к нему временно присоединились самокатчики, которые оставили дроздёнку воду, но единственное, чем ему можно помочь – это не давать ему попасть под самокат или машину, так как на вид малыш совершенно здоров. Если гуляете по городу – помогите спасти дроздёнка.
Для дежурств возле малыша можете войти в группу «Спасти дроздёнка в Екатеринбурге» в Telegram и написать, что хотите помочь дроздёнку.
Единственное, что можно и нужно сделать, это попытаться отогнать его от опасных участков, и оставить ему воды (особенно, учитывая, что в Екатеринбурге сейчас больше 30 градусов), однако читатель «Вечерних ведомостей», снявший птенца, уже неоднократно пытался его отогнать подальше, но ситуацию усугубляют уже умеющие летать родственники слетка – они сидят на дереве, куда возвращается птенец.
На данный момент наш читатель находится рядом с птенцом, если вы из Екатеринбурга и тоже где-то недалеко, вы можете хотя бы ненадолго заменить дежурящего горожанина возле малыша. Сейчас к нему временно присоединились самокатчики, которые оставили дроздёнку воду, но единственное, чем ему можно помочь – это не давать ему попасть под самокат или машину, так как на вид малыш совершенно здоров. Если гуляете по городу – помогите спасти дроздёнка.
Для дежурств возле малыша можете войти в группу «Спасти дроздёнка в Екатеринбурге» в Telegram и написать, что хотите помочь дроздёнку.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге родители с 4 утра выстроились в очередь, чтобы записать детей в новую школу
05 июня 2024
05 июня 2024