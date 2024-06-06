Ещё два поставщика «ЖизньМарта» в Екатеринбурге вернулись к работе

– рассказал Георгий Краснов.

«ИП Мутигуллина и ИП Орлова – наряду с ИП Гумаровой – были теми ИП, на которых Иван Зайченко публично возлагал ответственность за случившееся. Как и по ИП Гумаровой, их производство открывается раньше всех остальных поставщиков, которые не прошли проверку Роспотребнадзора»,