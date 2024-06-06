Возрастное ограничение 18+

Ещё два поставщика «ЖизньМарта» в Екатеринбурге вернулись к работе

13.07 Четверг, 13 июня 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вернулись к работе ещё два поставщика сети «ЖизньМарт». У первого истёк срок приостановления деятельности, а у второго его досрочно прекратили.

Как рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат представляющий интересы индивидуальных предпринимателей Георгий Краснов, у ИП Орловой срок приостановления деятельности истёк в понедельник, 11 июня. Роспотребнадзор не возражал против возобновления деятельности.

Также открылся поставщик ИП Мутигуллина. Сегодня, 13 июня, судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга прекратила приостановление деятельности. Поводом стало положительное заключение Роспотребнадзора по Свердловской области, который при повторной проверке не обнаружил нарушений в деятельности поставщика.

«ИП Мутигуллина и ИП Орлова – наряду с ИП Гумаровой – были теми ИП, на которых Иван Зайченко публично возлагал ответственность за случившееся. Как и по ИП Гумаровой, их производство открывается раньше всех остальных поставщиков, которые не прошли проверку Роспотребнадзора»,

– рассказал Георгий Краснов.


Он также обратил внимание на то, что ранее назначенный ИП Мутигуллиной и ИП Орловой срок приостановления деятельности (30 дней и 15 дней) меньше, чем у других поставщиков, которых публично защищает Иван Зайченко (две фабрики закрыты на 90 дней).

«Вновь отмечу, что каждый поставщик должен отвечать только за свои нарушения, но никак не за чужие. Подобное публичное перекладывание ответственности попросту недопустимо»,

– подчеркнул адвокат.


Ранее суд разрешил досрочно возобновить работу ИП Гумаровой.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Владелец «Жизньмарта» заявил, что могут закрыть всех поставщиков сети
06 июня 2024
«Жизньмарт» объявил конкурс поставщиков еды
10 июня 2024
Свердловский облсуд встал на сторону инициировавших референдум жителей в споре с Сысертским избиркомом
06 июня 2024
СК: в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после нападения на журналистов
05 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На фоне борьбы за порядок НТО в Екатеринбурге плодятся новые киоски... под видом ярмарок

И своим внешним видом эти киоски и палатки заставляют вспомнить 1990-е...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:57 На озере Половинное спасли ребёнка
17:56 Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
17:39 Из-за аномальной жары на Урале тяжеловесному транспорту запретили днём выезжать на трассы
17:06 Директор екатеринбургского ТЮЗа объяснил важность посещения театра с детства
16:59 Для жителей Свердловской области стал доступен сервис оплаты частями «Флекс» от МТС
16:37 К активисту, объявившему голодовку против сысертского мусорного полигона, приехала скорая
16:20 Беспилотник «Авиалесоохраны» напугал жителей Первоуральска
15:43 После крушения вертолёта в Свердловской области возбудили уголовное дело
15:06 Птенец дрозда выпал из гнезда прямо в центре Екатеринбурга
15:01 К объявившему голодовку против сысертского полигона активисту приехали из свердловского главка МВД
13:43 Два пешехода пострадали в ДТП на улице Мира в Екатеринбурге
13:07 Ещё два поставщика «ЖизньМарта» в Екатеринбурге вернулись к работе
12:35 К объявившему голодовку против сысертского полигона мужчине вновь приехала полиция
11:59 Площадь природных пожаров в свердловской области сократилась в пять раз
11:31 Родители учеников екатеринбургского лицея №110 добились приёма у свердловского министра образования
10:36 На главреда «Вечерних ведомостей» возбудили дело за пост в телеграм-канале
10:09 Перелом голени получила угодившая под машину на Белинского 11-летняя екатеринбурженка
09:27 Жителей Свердловской области предупреждают о грозах
21:16 Катер и лодка не смогли разъехаться на Городском пруду Екатеринбурга
19:55 Исторические артефакты выставили в Ельцин Центре к празднику
19:11 Ночью на одной из улиц Екатеринбурга прозвучали выстрелы
19:09 По железнодорожным рельсам в Екатеринбурге разгуливал любитель наркотиков
15:07 Свердловская прокуратура по поручению замгенпрокурора проверяет, как вывозится мусор в Первоуральске
13:18 У пострадавшего в результате несчастного случая техника «Уральских авиалиний» развился некроз
12:22 В Екатеринбурге мужчина отобрал у девушек пакет с продуктами, чтобы заставить сесть к нему в машину
11:19 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла на 5 гектаров
Все новости Свердловской области
18:39 Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга
18:03 Депутаты ГД призвали принять в России закон о сталкинге
17:27 Курбан-байрам: когда и как отмечают в 2024 году
16:04 В Москве экс-начальник коммунального управления Минобороны получил 9 лет строгого режима
15:33 В КЧР задержали высокопоставленных представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ
15:06 В Дагестане после массового отравления провели обыски, объявили карантин и начали вакцинацию
12:39 Дума Томска рассмотрит лишение полномочий депутата Фадеевой, осужденной на 9 лет
11:11 Президент Франции распустил Национальную ассамблею на фоне проигрыша на выборах
10:34 На выборах в Европарламент лидирует Европейская народная партия
13:18 Губернатор Самарской области объявил об уходе в отставку
10:59 Присяжные признали экс-президента США Трампа виновным в фальсификации документов
18:32 На губернатора ХМАО не возбуждали дело о дискредитации ВС, сообщили в суде
15:39 Законопроект Верховного суда может увеличить количество приговоров по статье о клевете, считают юристы
11:40 Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
11:16 Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет
11:05 В мексиканском штате Герреро убиты уже пять кандидатов в мэры
16:57 Прокуратура проверит ситуацию в школе Воронежа
16:14 В Воронеже школьниц перед ЕГЭ заставили снимать нижнее бельё
12:39 The Guardian: глава израильской разведки преследовал прокурора МУС
17:18 ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
16:18 В Новосибирском зоопарке на свет появились 12 котят манула
15:51 Аэропорт Элисты принял первый лайнер после двухлетнего перерыва
14:59 Бывший главный инженер шахты, где погиб 51 человек, получил 4 года общего режима
13:28 В компании СДЭК по-прежнему не восстановили работу из-за технического сбоя
12:27 Красноярский магазин убрал из продажи «Вредные советы» Остера по требованию прокуратуры
11:40 В ГД предложили ввести уголовное наказание за использование дипфейков в преступных целях
Все новости России и мира
18:57 На озере Половинное спасли ребёнка
17:56 Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
17:39 Из-за аномальной жары на Урале тяжеловесному транспорту запретили днём выезжать на трассы
17:06 Директор екатеринбургского ТЮЗа объяснил важность посещения театра с детства
16:59 Для жителей Свердловской области стал доступен сервис оплаты частями «Флекс» от МТС
16:37 К активисту, объявившему голодовку против сысертского мусорного полигона, приехала скорая
16:20 Беспилотник «Авиалесоохраны» напугал жителей Первоуральска
15:43 После крушения вертолёта в Свердловской области возбудили уголовное дело
15:06 Птенец дрозда выпал из гнезда прямо в центре Екатеринбурга
15:01 К объявившему голодовку против сысертского полигона активисту приехали из свердловского главка МВД
15:00 Ученые Пермского политеха разработали систему для снижения вредных выбросов из авиадвигателей на 3%
13:43 Два пешехода пострадали в ДТП на улице Мира в Екатеринбурге
13:07 Ещё два поставщика «ЖизньМарта» в Екатеринбурге вернулись к работе
12:35 К объявившему голодовку против сысертского полигона мужчине вновь приехала полиция
11:59 Площадь природных пожаров в свердловской области сократилась в пять раз
11:31 Родители учеников екатеринбургского лицея №110 добились приёма у свердловского министра образования
11:09 В Перми освятили мемориал на месте захоронения фрейлины и гоф-лектриссы императрицы Александры Феодоровны
10:36 На главреда «Вечерних ведомостей» возбудили дело за пост в телеграм-канале
10:24 Исполнительский сбор убедил компанию-должника выплатить задолженность по договору аренды леса
10:09 Перелом голени получила угодившая под машину на Белинского 11-летняя екатеринбурженка
09:27 Жителей Свердловской области предупреждают о грозах
21:16 Катер и лодка не смогли разъехаться на Городском пруду Екатеринбурга
19:55 Исторические артефакты выставили в Ельцин Центре к празднику
19:11 Ночью на одной из улиц Екатеринбурга прозвучали выстрелы
19:09 По железнодорожным рельсам в Екатеринбурге разгуливал любитель наркотиков
15:07 Свердловская прокуратура по поручению замгенпрокурора проверяет, как вывозится мусор в Первоуральске
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK