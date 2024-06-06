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Ещё два поставщика «ЖизньМарта» в Екатеринбурге вернулись к работе
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вернулись к работе ещё два поставщика сети «ЖизньМарт». У первого истёк срок приостановления деятельности, а у второго его досрочно прекратили.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат представляющий интересы индивидуальных предпринимателей Георгий Краснов, у ИП Орловой срок приостановления деятельности истёк в понедельник, 11 июня. Роспотребнадзор не возражал против возобновления деятельности.
Также открылся поставщик ИП Мутигуллина. Сегодня, 13 июня, судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга прекратила приостановление деятельности. Поводом стало положительное заключение Роспотребнадзора по Свердловской области, который при повторной проверке не обнаружил нарушений в деятельности поставщика.
Он также обратил внимание на то, что ранее назначенный ИП Мутигуллиной и ИП Орловой срок приостановления деятельности (30 дней и 15 дней) меньше, чем у других поставщиков, которых публично защищает Иван Зайченко (две фабрики закрыты на 90 дней).
Ранее суд разрешил досрочно возобновить работу ИП Гумаровой.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат представляющий интересы индивидуальных предпринимателей Георгий Краснов, у ИП Орловой срок приостановления деятельности истёк в понедельник, 11 июня. Роспотребнадзор не возражал против возобновления деятельности.
Также открылся поставщик ИП Мутигуллина. Сегодня, 13 июня, судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга прекратила приостановление деятельности. Поводом стало положительное заключение Роспотребнадзора по Свердловской области, который при повторной проверке не обнаружил нарушений в деятельности поставщика.
«ИП Мутигуллина и ИП Орлова – наряду с ИП Гумаровой – были теми ИП, на которых Иван Зайченко публично возлагал ответственность за случившееся. Как и по ИП Гумаровой, их производство открывается раньше всех остальных поставщиков, которые не прошли проверку Роспотребнадзора»,
– рассказал Георгий Краснов.
Он также обратил внимание на то, что ранее назначенный ИП Мутигуллиной и ИП Орловой срок приостановления деятельности (30 дней и 15 дней) меньше, чем у других поставщиков, которых публично защищает Иван Зайченко (две фабрики закрыты на 90 дней).
«Вновь отмечу, что каждый поставщик должен отвечать только за свои нарушения, но никак не за чужие. Подобное публичное перекладывание ответственности попросту недопустимо»,
– подчеркнул адвокат.
Ранее суд разрешил досрочно возобновить работу ИП Гумаровой.
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