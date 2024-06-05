Возрастное ограничение 18+
Родители учеников екатеринбургского лицея №110 добились приёма у свердловского министра образования
Фото: официальный портал Екатеринбурга / екатеринбург.рф
Родители учащихся престижного екатеринбургского лицея №110, выступающие против увольнения прошлого директора с 25-летним стажем Ирину Виноградова, добились встречи со свердловским министром образования.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» адвокат Георгий Краснов, встреча с министром Юрием Биктугановым состоится сегодня, 13 июня, в 13.00. Приём состоится в рамках рассмотрения коллективного обращения н родителей на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Известно, что помимо родителей нынешних учеников будут присутствовать родители выпускников школы.
Напомним, что родители и ученики лицея №110 устроили бунт после того, как узнали, что департамент образования отказывается продлевать контракт с Виноградовой, истекающий 24 мая 2024 года. Новым директором лицея назначили бывшего директора школы №59 на Уктусе и экс-депутата гордумы Карпинска от «Единой России» Игоря Сметанина.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» адвокат Георгий Краснов, встреча с министром Юрием Биктугановым состоится сегодня, 13 июня, в 13.00. Приём состоится в рамках рассмотрения коллективного обращения н родителей на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Известно, что помимо родителей нынешних учеников будут присутствовать родители выпускников школы.
«На предыдущем приёме в районной администрации вразумительных ответов на вопрос почему не дали директору лицея с 25-летним стажем Ирине Виноградовой пройти аттестацию и продолжить руководство лицеем или назначить директора из состава преподавателей, готовых соблюдать традиции лицея, родители учеников не получили»,
– отметил Краснов.
Напомним, что родители и ученики лицея №110 устроили бунт после того, как узнали, что департамент образования отказывается продлевать контракт с Виноградовой, истекающий 24 мая 2024 года. Новым директором лицея назначили бывшего директора школы №59 на Уктусе и экс-депутата гордумы Карпинска от «Единой России» Игоря Сметанина.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге родители учеников бунтуют против нового директора, заменившего эмблему лицея на эмблему ФСБ
05 июня 2024
05 июня 2024
«К диалогу родители не готовы». В мэрии прокомментировали недовольство сменой директора лицея №110
06 июня 2024
06 июня 2024
В Екатеринбурге родители с 4 утра выстроились в очередь, чтобы записать детей в новую школу
05 июня 2024
05 июня 2024