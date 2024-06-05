Родители учеников екатеринбургского лицея №110 добились приёма у свердловского министра образования





– отметил Краснов. «На предыдущем приёме в районной администрации вразумительных ответов на вопрос почему не дали директору лицея с 25-летним стажем Ирине Виноградовой пройти аттестацию и продолжить руководство лицеем или назначить директора из состава преподавателей, готовых соблюдать традиции лицея, родители учеников не получили»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Родители учащихся престижного екатеринбургского лицея №110, выступающие против увольнения прошлого директора с 25-летним стажем Ирину Виноградова, добились встречи со свердловским министром образования.Как сообщил «Вечерним ведомостям» адвокат Георгий Краснов, встреча с министром Юрием Биктугановым состоится сегодня, 13 июня, в 13.00. Приём состоится в рамках рассмотрения коллективного обращения н родителей на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.Известно, что помимо родителей нынешних учеников будут присутствовать родители выпускников школы.Напомним, что родители и ученики лицея №110 устроили бунт после того, как узнали, что департамент образования отказывается продлевать контракт с Виноградовой, истекающий 24 мая 2024 года. Новым директором лицея назначили бывшего директора школы №59 на Уктусе и экс-депутата гордумы Карпинска от «Единой России» Игоря Сметанина.