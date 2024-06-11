Свердловская прокуратура по поручению замгенпрокурора проверяет, как вывозится мусор в Первоуральске

– говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

«Сотрудниками аппарата прокуратуры области организован выезд в Первоуральск в целях оценки деятельности регионального оператора в сфере обращения с отходами, в том числе анализа исполнения договоров между региональным оператором и подрядными организациями. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования»,