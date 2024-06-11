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Свердловская прокуратура по поручению замгенпрокурора проверяет, как вывозится мусор в Первоуральске
Фото: Вечерние ведомости
По поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева прокуратура Свердловской области выехала в Первоуральск с проверкой. Ранее местные жители стали жаловаться на огромные горы мусора во дворах и винить в бездействии администрацию.
Чтобы привлечь к ситуации внимание властей, первоуральцы стали фотографировать свалки возле контейнерных площадок на фоне табличек, с помощью которых горожане выражали своё отношение к проблеме: «Губернатор Куйвашев! Ваш мэр Кабец не работает. Мусор не вывозят!», «Дронов, убери, тут уже воняет», «Кабец – у тебя дома такой же срачь?» (оригинальная орфография сохранениа — прим. veved.ru) – фотографии табличке с такими лозунгами жители Первоуральска прислали «Вечерним ведомостям».
В пресс-службе ведомства также подчеркнули, что ранее региональному оператору природоохранный прокурор и заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйств области уже указывали на то, что ему следует решить проблему с мусором и как можно быстрее.
Чтобы привлечь к ситуации внимание властей, первоуральцы стали фотографировать свалки возле контейнерных площадок на фоне табличек, с помощью которых горожане выражали своё отношение к проблеме: «Губернатор Куйвашев! Ваш мэр Кабец не работает. Мусор не вывозят!», «Дронов, убери, тут уже воняет», «Кабец – у тебя дома такой же срачь?» (оригинальная орфография сохранениа — прим. veved.ru) – фотографии табличке с такими лозунгами жители Первоуральска прислали «Вечерним ведомостям».
«Сотрудниками аппарата прокуратуры области организован выезд в Первоуральск в целях оценки деятельности регионального оператора в сфере обращения с отходами, в том числе анализа исполнения договоров между региональным оператором и подрядными организациями. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования»,
– говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.
В пресс-службе ведомства также подчеркнули, что ранее региональному оператору природоохранный прокурор и заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйств области уже указывали на то, что ему следует решить проблему с мусором и как можно быстрее.
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