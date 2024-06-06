В Красноуральске сотрудники прокуратуры поверяют качество питьевой воды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Многочисленные жалобы от жителей Красноуральска на питьевую воду привели к прокурорской проверке. Проводится она сотрудниками облпрокуратуры.Как сообщает прокуратура Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в мае-июне 2024 года населению Красноуральска действительно предоставлялось холодное водоснабжение ненадлежащего качества. Из кранов в жилых домах текла мутная, жёлтая вода. В апреле то же самое наблюдалось более, чем в четырёх сотнях домов Красноуральска. В связи с этим руководству предприятия водоканализационного хозяйства прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого жителям этих домов произведён перерасчет платы за холодное водоснабжение на сумму более 800 тысяч рублей.Надзорные мероприятия прокурорских работников продолжаются. При этом берутся пробы воды в разных точках водоразбора, обследуется коммунальная инфраструктура, изучается документация органа местного самоуправления и предприятия водоканализационного хозяйства.