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Свердловским школьникам после ОГЭ и ЕГЭ стали писать интернет-аферисты
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Интернет-аферисты взялись за свердловских школьников. После ОГЭ и ЕГЭ школьникам и выпускникам стали приходить сообщения якобы от общественных наблюдателей с пунктов проведения экзаменов.
Мошенники убеждают детей в том, что их якобы поймали на списывании, пугая, что видео с моментом списывания передадут в министерство образования. После этого детям присылают вредоносную ссылку, по которой якобы можно найти то самое видео – его, конечно, не существует. Получатели подобных сообщений предполагают, что таким образом аферисты хотят похитить личные данные детей.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на местную жительницу, такие сообщения приходят даже тем детям, которые не списывали на экзаменах.
В министерстве образования ситуацию ещё не комментировали.
Мошенники убеждают детей в том, что их якобы поймали на списывании, пугая, что видео с моментом списывания передадут в министерство образования. После этого детям присылают вредоносную ссылку, по которой якобы можно найти то самое видео – его, конечно, не существует. Получатели подобных сообщений предполагают, что таким образом аферисты хотят похитить личные данные детей.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на местную жительницу, такие сообщения приходят даже тем детям, которые не списывали на экзаменах.
В министерстве образования ситуацию ещё не комментировали.
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