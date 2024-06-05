Свердловские врачи спасли новорождённого с врождённой пневмонией





– рассказали медики. «Передовое оборудование обеспечило функцию сердца и лёгких, благодаря чему всего за двое суток специалистам детской кардиореанимации СОКБ №1 удалось нормализовать сатурацию и оксигенацию крови малыша, а также стабилизировать другие жизненно важные показатели»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Впервые в медицинской практике в Свердловской области врачи выходили новорождённого малыша с врождённой пневмонией. За жизнь ребёнка специалисты СОКБ №1 и ОДКБ боролись 1,5 месяца.Как рассказали в региональном Минздраве, малыш появился на свет с пневмонией, течение которой осложнилось из-за попадания в дыхательные пути посторонних масс. Новорождённого в крайне тяжелом состоянии сразу же перевели в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, где подключили к аппарату ИВЛ. Сначала крохе становилось только хуже. У малыша появилась клиника повреждения лёгочной ткани, начала развиваться полиорганная недостаточность.После консультации с коллегами из СОКБ №1 врачи приняли решение перевести маленького пациента во взрослую областную больницу, в отделение анестезиологии-реанимации для детей, и подключить его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) – это дало ребёнку второй шанс.После того, как состояние мальчика стабилизировалось, его вернули в ОДКБ, где малышу восстанавливали повреждённые лёгкие, учили самостоятельно дышать и принимать пищу. Сейчас ребёнок уже находится дома с родителями. Врачи продолжают приглядывать за ним по месту жительства.