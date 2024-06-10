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В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Отрадной
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Отрадной на месяц закроют движение. Ограничения будут действовать в районе пересечения с улицей Репина.
Дорога будет закрыта с 1 июля по 1 августа. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в это время там будут проводиться работы по строительству хозяйственно-бытовой канализации.
На движение общественного транспорта перекрытие не скажется.
Дорога будет закрыта с 1 июля по 1 августа. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в это время там будут проводиться работы по строительству хозяйственно-бытовой канализации.
На движение общественного транспорта перекрытие не скажется.
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