В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Отрадной

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на улице Отрадной на месяц закроют движение. Ограничения будут действовать в районе пересечения с улицей Репина.Дорога будет закрыта с 1 июля по 1 августа. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в это время там будут проводиться работы по строительству хозяйственно-бытовой канализации.На движение общественного транспорта перекрытие не скажется.